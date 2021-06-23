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В России задумали поднять цены на сладкие напитки

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Фото: Галина Азулай / Коммерсантъ

Правительство России задумало ввести акцизы на сладкие напитки, что поднимает цены на эту категорию товаров. Об инициативе со ссылкой на двух человек, участвовавших в обсуждении, и представителей Минсельхоза и Минфина пишут «Ведомости».

Проект об отнесении сахаросодержащих напитков к подакцизным обсуждали на совещании у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Речь шла о двух вариант — акциз на напиток в зависимости от его стоимости и в зависимости от содержания сахара. Заинтересованным ведомствам поручено проработать идею.

Предполагается, что сборы с акциза составят 10-20 миллиардов рублей в год. При этом участники встречи разошлись во мнении по поводу цели сбора. Если один утверждает, что основная цель введения акцизов — именно повышение стоимости напитков и сокращение их потребления ради здоровья населения, то другой говорит о пополнении казны.

Вместе с тем в Минсельхозе выступают против введения акциза на сладкие напитки. По мнению ведомства, такая мера грозит сокращением производства, потребления и самого числа производителей, а также развитием нелегального рынка. В результате, предупреждают в ведомстве, никакого эффекта для бюджета рост сборов не принесет.

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) выступили категорически против идеи. Глава организации Максим Новиков напомнил, что на сладкие напитки приходится всего около 2 процентов потребления сахара в России, а вклад в бюджет от такого акциза окажется незначительным. Кроме того, государству придется нести издержки на администрирование сборов, может сократиться производство и количество рабочих мест в отрасли.

Аналитический центр при правительстве России указал, что акцизы на сладкие напитки ввели уже более 50 стран. Впрочем, в двух европейских государствах такую меру признали неэффективной — Дания и Словакия подобный акциз отменили.

Возможно, на обсуждение повлияло желание ввести такой акциз у Казахстана. Там хотят начать с 7 процентов, чтобы к 2025 году дойти до 20-25 процентов. В России аналогичные меры могли бы приносить 64 рубля в год, если учесть все минусы.

Ввести акцизы на сахаросодержащие напитки Минфин предлагал еще в 2016 году. В феврале этого года к такой же мере призвали в Госдуме. Причиной был назван повышенный риск возникновения диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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