Самый дорогой iPhone 12 рекордно подешевел

iPhone 12 Pro Max подешевел почти на 25 процентов — до 83 тысяч рублей

Флагманский смартфон Apple подешевел почти на 25 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, iPhone 12 Pro Max с накопителем на 128 гигабайт стал доступен по рекордно низкой цене — 83 тысячи рублей. При этом на старте продаж осенью аппарат продавали за 110 тысяч рублей. «Долгое время он находился в дефиците, поэтому цена на него снижалась очень медленно», — подытожили журналисты. Подешевевшее устройство является самым дорогим в актуальной линейке телефонов компании.

Флагманский iPhone 12 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A14 Bionic, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей и лидаром, Face ID, аккумулятор емкостью 3687 миллиампер-часов.

Кроме того, авторы заметили удешевление флагманского смартфона Apple предыдущего поколения. Так, iPhone 11 Pro Max с накопителем емкостью 64 гигабайт подешевел до 70 тысяч рублей.

Предыдущее снижение стоимости iPhone 12 Pro Max было зафиксировано в апреле. Тогда стало известно, что базовая версия устройства подешевела до 91 тысячи рублей.