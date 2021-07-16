Воробьев объяснил смягчение ограничений в Подмосковье

В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры, это стало возможным благодаря хорошим темпам вакцинации и соблюдению жителями санитарных мер, объяснил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства в пятницу, 16 июля.

«Спасибо нашим жителям — соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье», — сказал он.

По его словам, с 19 июля владельцы предприятий общепита смогут самостоятельно принимать решение о целесообразности проверки QR-кодов. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны, напомнил Воробьев.

Глава региона также сообщил, что первым компонентом вакцины против COVID–19 привились более 2,4 миллиона подмосковных жителей.

Власти Москвы с понедельника, 19 июля, также отменят систему OR-кодов в столичных кафе и ресторанах. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются уже четвертую неделю.