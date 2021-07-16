Обнаружены древнейшие живые организмы на Земле

Группа международных исследователей под руководством ученых Болонского университета в Италии обнаружила окаменелые останки микробов, которые жили в гидротермальной системе под морским дном 3,42 миллиарда лет назад. Эти микрофоссилии являются древнейшим свидетельством существования живых организмов, выделявших метан. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали образцы пород, собранных в зеленокаменном поясе Барбертон в Южной Африке. Зеленокаменными поясами называют структурные элементы древней континентальной платформы, образовавшиеся в архейском периоде (4-2,5 миллиарда лет назад). Они обнаружили микрофоссилии, которые имеют богатую углеродом внешнюю оболочку и хорошо различимое ядро, соответствующее клеточной стенке или мембране, окружающей клеточное вещество.

Эти микроорганизмы, скорее всего, процветали вдоль стен полостей, через которые протекала теплая вода из гидротермальных систем, расположенных несколькими метрами ниже морского дна. Эти полости были средой обитания для некоторых из самых ранних микробных сообществ. Таким образом, ученые обнаружили самую древнюю из известных экосистем, в которой обитали живые организмы.

Взаимодействие холодной морской воды с теплыми подземными гидротермальными источниками создавало бы богатую минеральными веществами среду, в которой неоднородности служили бы множеством потенциальных микросред обитания. Исследователи обнаружили волокна, которые содержат большинство основных химических элементов, необходимых для существования жизни. Концентрация никеля в органических соединениях соответствует той, что характерная для современных архей — прокариотических организмов, которых в настоящее время выделяют в отдельный домен (надцарство) наряду с бактериями и эукариотами.