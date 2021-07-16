В Кисловодске построят современную хореографическую школу

В Кисловодске к осени 2022 года построят современную хореографическую школу. Об этом сообщает издание «Вечерний Ставрополь».

Второе в крае специализированное учебное заведение возводится по инициативе главы и депутатов города. Школа разместится в оригинальном здании с нестандартным архитектурным решением: в нем обустроят просторные залы и функциональные кабинеты с самым новым оборудованием.

Согласно материалу, на данный момент специалисты выносят инженерные сети из зоны застройки и устраивают подпорную стену. По данным местного управления, проект строительства школы вошел в федеральную программу «Развитие СКФО». После окончания строительства школа сможет принять на обучение около 380 детей.

Ранее в июле на Ставрополье организовали бесплатную иппотерапию для детей с синдромом Дауна. Ее можно пройти в Михайло-Архангельском подворье в Шпаковском районе. Животные содержатся в православном храме, и с удовольствием принимают гостей — взрослых и детей.