На Ставрополье собрали почти два миллиона тонн зерна

В Ставропольском крае собрали почти два миллиона тонн нового урожая зерна. Материал публикует портал «Вести Ставрополье» со ссылкой на данные краевого Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что второй год подряд Кочубеевский округ становится лидером по уборке зерновых культур. Высокие показатели также зафиксировали в Новоалександровском, Предгорном и Изобильненском округах.

Как сообщает издание, всего на Ставрополье удалось посеять более полумиллиона гектаров полей, а за всю уборочную кампанию планируется собрать больше восьми миллионов тонн зерна.

Ранее в июле ученый предсказал рекордный урожай грибов в Свердловской области. Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Мухин заявил, что хорошего грибного сезона следует ожидать при определенных погодных условиях, а именно, при отсутствии засухи.

