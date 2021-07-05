Ученый предсказал рекордный урожай грибов в Свердловской области

Уральский доктор биологических наук и миколог предсказал рекордный урожай грибов в Свердловской области летом 2021 года. Его слова публикует агентство Ura.ru.

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Мухин заявил, что хорошего грибного сезона следует ожидать при определенных погодных условиях. По его словам, высокий урожай грибов возможен, если в регионе не возникнет затяжная засуха.

«Думаю, что грибной год, подобный предыдущему, повторится, если не будет длительных периодов засухи», — пояснил ученый. Помимо этого, Мухин добавил, что грибы в лесах появились еще в июне, однако полноценный сезон начнется только во второй половине июля и достигнет своего пика к концу августа.

Ранее, в июне, россиянка вырастила гигантский килограммовый гриб. Жительница Невинномысска собрала урожай из шести огромных дождевиков — вес каждого составлял более одного килограмма, а диаметр — около 20 сантиметров. У гриба нет шляпки или ножки, по форме он напоминает шар.