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S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитики подтвердили рейтинг для России на уровне «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» — в национальной валюте. «Прогноз стабильный», — добавили они.

По словам российского министра финансов Антона Силуанова, решение агентства подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики. Он объяснил, что, по мнению аналитиков, достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков обеспечивают текущее состояние платежного баланса России, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса.

Ранее в июле долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB» подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch. В тексте документа говорится, что рейтинг России отражает надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс и самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран.

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