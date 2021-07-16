Крупный российский банк поймали на манипуляциях с рублем

Центробанк России поймал банк «Зенит», входящий в список 40 крупнейших российских финансовых организаций по размеру активов, на манипулировании с деривативами на курс рубля. Об этом говориncя в сообщении на сайте регулятора.

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Сделки заключались между банком и Владимиром Шабаловым, сотрудником организации, уполномоченным на совершение операций в интересах «Зенита» с производными финансовыми инструментами. Кроме того, Шабалов совершал операции с опционами по собственному брокерскому счету.

Нарушения, попадающие под пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «О противодействии использованию инсайдерской информации», совершались в марте и апреле 2019 года. Из-за них наблюдались «существенные отклонения объема торгов».

ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка Шабалова. Банк «Зенит» получил предписание о недопущении таких действий в будущем.

Ранее Центробанк выявил попытки манипулирования рынком ценных бумаг через Telegram-каналы. После этого российские брокеры заблокировали более 60 счетов физических лиц.