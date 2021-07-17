Россия
 
Последние новости
«Ростех» показал «британскую цель» российского клона американского F-35
Российского пилота при взлете ослепили лазером
В Госдуме уточнили правила социальных доплат для пенсионеров
«Сотрудники банков» начали обманывать россиян по-новому 
На Украине призвали готовиться к худшему из-за «Северного потока-2»
Автор книги о Макафи раскрыл подробности его смерти в испанской тюрьме
Японская журналистка съездила в Россию и рассказала о ее экзотике
Для олимпийцев в Токио спроектировали антисекс-кровати
Россиянин обнаружил спящего на обочине ребенка и снял его на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о мнении Меркель по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости
Эксперт Камкин оценил слова главы «Нафтогаза» о мнении Меркель по «Северному потоку-2»

Заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киеву якобы удалось изменить мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно российского газопровода «Северный поток-2», являются инсинуацией, которая рассчитана на внутриукраинскую аудиторию. Так слова Витренко оценил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT.

Эксперт признал, что в Германии действительно существуют политические круги, которые выступают против «Северного потока-2», однако сама Меркель едва ли стала бы «омрачать свой уход с поста канцлера» подобными высказываниями. Ранее канцлер уже неоднократно подчеркивала, что считает строительство газопровода экономическим, а не политическим проектом, поэтому крайне маловероятно, что она решила бы «фактически дезавуировать» собственные многолетние заявления, пояснил Камкин.

«Поэтому я считаю, что заявление Витренко всерьёз воспринимать не стоит», — подчеркнул специалист.

Ранее 17 июля Витренко заявил, что Меркель якобы поменяла свое отношение к «Северному потоку-2» под влиянием Украины. По его словам, канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт предложил не воспринимать всерьёз слова Витренко об отношении Меркель к СП-2
На Украине рассказали об изменившей мнение о «Северном потоке-2» Меркель
В офисе Зеленского обвинили Меркель в сдаче интересов Украины