Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о мнении Меркель по «Северному потоку-2»

Заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киеву якобы удалось изменить мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно российского газопровода «Северный поток-2», являются инсинуацией, которая рассчитана на внутриукраинскую аудиторию. Так слова Витренко оценил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT.

Эксперт признал, что в Германии действительно существуют политические круги, которые выступают против «Северного потока-2», однако сама Меркель едва ли стала бы «омрачать свой уход с поста канцлера» подобными высказываниями. Ранее канцлер уже неоднократно подчеркивала, что считает строительство газопровода экономическим, а не политическим проектом, поэтому крайне маловероятно, что она решила бы «фактически дезавуировать» собственные многолетние заявления, пояснил Камкин.

«Поэтому я считаю, что заявление Витренко всерьёз воспринимать не стоит», — подчеркнул специалист.

Ранее 17 июля Витренко заявил, что Меркель якобы поменяла свое отношение к «Северному потоку-2» под влиянием Украины. По его словам, канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины».