Названы регионы-лидеры по снижению продолжительности жизни в России

В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась почти во всех регионах. Лидеров по падению данного показателя назвал Росстат, передает РБК.

Так, единственным регионом, где показатель за минувший год вырос, стал Севастополь — там ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года. Самое серьезное снижение было зафиксировано в Чечне (на 3,8 года, или 5 процентов), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8 процента), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7 процента) и Дагестане (на 2,7 года, или 3,4 процента).

При этом в целом по стране показатель снизился на 1,8 года, до 71,54 года. Это произошло впервые с 2003 года. Отмечается, что падение было одинаковым как для мужчин, так и для женщин — примерно на 1,75 года.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года, несмотря на общее снижение, наблюдалась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).

В апреле в Минздраве сообщили, что общая смертность в России с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9 процента по сравнению с 2019 годом.