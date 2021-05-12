Здоровая жизнь россиян сократилась на фоне пандемии коронавируса

Продолжительность здоровой жизни россиян сократилась на фоне пандемии коронавируса на полтора года. Это следует из результатов исследования, предоставленного «Ленте.ру» международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

Анализ проводился на основании прогнозных данных Росстата. Согласно ему, за пандемический год ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднестатистического россиянина сократилась на 1 год и 5 месяцев, или практически на полтора года — с 60 лет и 4 месяцев до 58 лет и 11 месяцев.

Сильнее всего ожидаемая продолжительность здоровой жизни сократилась у жителей Чукотки — на 12 лет, до 37 лет. На 11 лет (до 44 лет) срок здоровой жизни уменьшился в Ненецком автономном округе. Сокращение зафиксировано на 7 лет и 8 месяцев в Мордовии (до 55 лет), 7 лет и 7 месяцев — в Республике Алтай (до 51 года), на 7 лет и 6 месяцев в Курской области (до 52,5 года), на 6 лет и 7 месяцев в Тыве (до 50 лет). В Москве показатель сократился на 3,5 года (до 61 года 7 месяцев). В Санкт-Петербурге период здоровой жизни уменьшился на 2 года 11 месяцев (до 59 лет 2 месяцев).

Ожидаемый период здоровой жизни повысился лишь для 19 российских регионов. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе пандемия добавила жителям четыре года и месяц здоровой жизни, до 62 лет 5 месяцев. Улучшились прогнозы также в Белгородской (3 года 10 месяцев, до 61 года) и Смоленской (2 года 1 месяц, до 59 лет 7 месяцев) областях.

Мурманская область стала единственным регионом, где период ожидаемой продолжительности здоровой жизни в результате пандемии не изменился.

Как объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова, негативно на общее самочувствие россиян повлияли несвоевременная диагностика, обострение хронических заболеваний, отложенные из-за пандемии плановые операции и сами последствия коронавируса. Она уточнила, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации ожидаемая продолжительность здоровой жизни тоже будет расти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране стабильная эпидемиологическая обстановка. По его словам, чтобы преодолеть пандемию, надо активнее проводить тестирования и кампанию по вакцинации. Как добавил российский лидер, прививку сделали уже порядка 21 миллиона человек.