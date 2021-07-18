Сын Децла выпустил дебютный клип

Сын хип-хоп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Тони Киселев, известный под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип на песню Dzen. Видео опубликовано на YouTube-канале ТНТ MUSIC.

«Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой», — говорится в подписи к клипу.

В ролике артист посреди ночи пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там дебош. В конце его ловят охранники.

В тексте композиции Juzeppe Junior уточняет, что занимается музыкой без помощи дедушки — продюсера Александра Толмацкого.

В 2020 году Тони Киселев записал свою первую рэп-композицию, посвященную власти. Композиция начинается с фраз «99,9 процента представляют» и «надоели метафоры и афоризмы». «Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки», — зачитал исполнитель. Подросток упомянул в треке людей, которые «наворотили в стране кучу грязных дел».

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.