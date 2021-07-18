Названа необычная альтернатива овсянке

Врачи из США и Египта назвали киноа необычной и полезной альтернативной овсянке на завтрак. Одна чашка этой вареной крупы содержит 8,14 грамма белка, кроме того, блюдо богато аминокислотами и лизином, которые поддерживают в тонусе мышцы и иммунитет, сообщает Medical News Today.

Специалисты доказали, что киноа является источником антиоксидантов и витамина Е. По мнению ученых, ее регулярное употребление на завтрак положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Так, уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца, заболеваний глаз и нескольких видов онкологии.

Ранее ученые предупредили об опасности отказа от завтрака. Люди, пропускающие этот прием пищи, рискуют столкнуться с опасным явлением — нехваткой важных питательных веществ. Например, может возникнуть дефицит фолиевой кислоты, кальция, железа, а также витаминов B2, B3, C и D.