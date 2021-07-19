Внешний вид похудевшей Адель на новых фото вызвал споры в сети

Британская певица Адель попала в объектив фотографов на матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

33-летняя знаменитость посетила игру между командами «Финикс Санс» и «Милуоки Бакс», которая прошла в Финиксе. Ее запечатлели на трибуне рядом с агентом баскетболиста Леброна Джеймса. На кадрах Адель одета в черные брюки и топ, длинное пальто с принтом в виде черно-коричневых разводов и босоножки на каблуках. Образ певицы дополнили черная сумка и серьги-кольца.

Читатели издания принялись обсуждать похудевшую исполнительницу в комментариях. Одни раскритиковали ее изменившуюся внешность: «Раньше она мне нравилась куда больше», «Ужасное чувство стиля», «Какой нелепый наряд для баскетбольной игры», «Она потеряла слишком много веса и теперь у нее болезненный вид».

Другие, напротив, похвалили звезду. «Она просто потрясающая — стройная или полная» «Адель сногсшибательна», «Она действительно отлично выглядит. Я всегда думал, что у нее прекрасные черты лица, особенно глаза, и потеря веса только подчеркивает это», «Красотка», — писали юзеры.

В апреле внешний вид похудевшей Адель в пальто за сотни тысяч рублей восхитил фанатов. Певица посетила вечеринку в Лос-Анджелесе после церемонии вручения кинопремии «Оскар». Ее запечатлели в неоново-зеленом пальто с меховой отделкой на рукавах бренда Lapointe.