Певица показала жировые складки на животе и призвала женщин не стесняться тела

Кубино-американская певица Камила Кабелло показала жировые складки на животе и призвала женщин перестать стесняться своего тела. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты People.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя исполнительница запечатлена сидящей в машине в спортивном кроп-топе и легинсах. В размещенном ролике виден полный живот девушки, который она продемонстрировала фанатам, расслабив мышцы пресса.

Кабелло рассказала, что во время пробежки в парке ей стало жарко, и она решила оголить живот. По ее словам, вначале она почувствовала неловкость за свой внешний вид, но затем осознала, что ей «нечего бояться». «Воевать со своим телом уже несовременно! Я благодарна своему телу, ведь оно позволяет мне жить. Мы настоящие женщины — с изъянами, целлюлитом, растяжками и жиром. Мы должны это принять и перестать сковываться!» — заявила звезда.

Видео исполнительницы стало вирусным и набрало 17,1 миллиона просмотров. Подписчики Кабелло поблагодарили ее за откровенность в комментариях под постом: «Спасибо тебе огромное! Ты меня вдохновляешь!», «Ты безумно красивая женщина!», «Я становлюсь увереннее в себе только благодаря тебе!», «Я тебе обожаю! Мы все должны быть благодарны за наши настоящие тела!», «Я тебя очень уважаю за это!».

Ранее в июле тучная певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала целлюлит на снимке в белье и взволновала фанатов. На размещенном в сети снимке 33-летняя знаменитость стоит спиной к камере с собранными волосами в бежевом комплекте нижнего белья. Следом она разместила короткий ролик, на котором стоит у зеркала в полный рост и показывает целлюлит на бедрах и ягодицах.