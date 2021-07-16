Тучная певица показала целлюлит на снимке в белье и взволновала фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась фото и видео в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 33-летняя знаменитость стоит спиной к камере с собранными волосами в бежевом комплекте нижнего белья. Следом она разместила короткий ролик, на котором стоит у зеркала в полный рост и показывает целлюлит на своих бедрах и ягодицах. «Я выгляжу как Барби, но лучше не играй со мной», — подписала Lizzo публикацию, которая набрала больше 560 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид певицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Естественная красота», «Я преклоняюсь перед твоим телом», «Ты просто потрясающая», «Ты безумно красивая и вдохновляющая!», «Твои ноги выглядят такими длинными!» — высказывались они.

В мае Lizzo в облегающем коротком наряде вышла на улицу и вызвала отвращение в сети. Ее засняли во время прогулки в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. «Ей следует носить одежду своего размера», — упрекнули знаменитость в комментариях.