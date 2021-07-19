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Генерал назвал главную ошибку СССР и Запада при выводе войск из Германии

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Фото: Николай Филяков / РИА Новости
Генерал Терентьев назвал главную ошибку СССР и Запада при выводе войск из Германии

Полный вывод советских войск из Германии в 90-х годах оказался главной геополитической ошибкой не только СССР, но и руководства Запада. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил генерал-полковник Антон Терентьев, который в 1993-1994 годах занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего Западной группы войск в этой стране и называет себя «последним русским солдатом, покинувшим Германию».

«Считаю, полный вывод войск был геополитической ошибкой — причем, не только нашего руководства, но и Запада. Они там думали встать на пьедестал, командовать миром против России», — заявил Терентьев.

По его словам, Запад навредил сам себе принуждением Советского Союза к выводу военных. Терентьев вспомнил, что Джеймс Бейкер, занимавший пост госсекретаря США в 1989-1992 годах, настаивал на полном выводе войск вплоть до последнего солдата. Сам генерал-полковник считает, что в результате этих действий «Запад получил обиженную и озлобленную Россию», которая начала концентрировать свои военные силы.

Терентьев также подчеркнул, что Гельмут Коль, канцлер Германии с 1982 по 1998 год, предлагал СССР оставить в стране дивизию.

Ранее американские войска покинули крупнейшую авиабазу США в Афганистане. Сам объект передали в распоряжение правительства страны. Во время Афганской войны 1979-1989 годов этой базой пользовались советские войска, однако после вторжения США в Афганистан в 2001 году она перешла в руки Соединенных Штатов.

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