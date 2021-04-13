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США отправят больше военных в Германию

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ллойд Остин
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ллойд Остин
Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

США отправят больше военных на территорию Германии, объявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с немецкой коллегой в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Остин объявил, что Соединенные Штаты расширят сотрудничество по разведывательным и военным каналам и отправят в ФРГ дополнительно 500 военнослужащих.

«Это чудесная новость, что не только, как говорил президент (США Джо) Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он дистанцировался от планов вывода американских войск из Германии, а напротив, произойдет прямо противоположное — оно будет вновь увеличено дополнительными силами в 500 человек», — прокомментировала этот шаг глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В июле 2020 года министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих и перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию.

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