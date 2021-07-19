Минобороны России попросило ускорить поставки беспилотника «Охотник»

Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник». Об этом в интервью РИА Новости рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

По его словам, сейчас прорабатываются детали и сроки поставки. «Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево», — заявил Смирнов, добавив, что на данный момент промышленность работает над реализацией этой задачи.

Собеседник агентства отметил, что беспилотник обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. «Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», — сказал он, напомнив, что первый «Охотник» уже совершал пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.

Ранее стало известно, что каждый истребитель пятого поколения Су-57 может получить от двух до четырех тяжелых ударно-разведывательных беспилотников «Охотник». Как сообщил источник ТАСС в авиастроительной отрасли, сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками.