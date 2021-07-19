В «Векторе» оценили продолжительность «терроризирования» мира пандемией

Руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с РИА Новости оценил среднюю продолжительность пандемий респираторных инфекций и назвал способ сократить этот срок.

«Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора», — сказал специалист.

Семенов указал, что обычно за три сезона во всем мире формируется коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации. «Если будет, тогда, может быть, мы остановим пандемию к концу второго года во всем мире», — заключил он.

В мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что средняя продолжительность жизни в развитых странах из-за пандемии коронавируса сократилась на полтора-два года. Специалист также добавила, что сейчас перед учеными стоит вопрос о сокращении продолжительности жизни человека как вида.