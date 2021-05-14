Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни в мире из-за пандемии

Средняя продолжительность жизни в развитых странах из-за пандемии коронавируса сократилась на полтора-два года. Об этом в беседе с РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно», — подчеркнула биолог, сославшись на статистику по США. По ее словам, данные по России не должны существенно отличаться.

Специалист также добавила, что сейчас перед учеными стоит вопрос о сокращении продолжительности жизни человека как вида.

Ранее Баранова раскрыла условие для снижения заболеваемости коронавирусом. Она подчеркнула, что для этого вакцины должны получить не менее 30 процентов населения. В США, где привиты более половины граждан, по словам биолога, заболеваемость пошла на спад.