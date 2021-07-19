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Российские вице-премьеры станут кураторами федеральных округов

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Глава правительства Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, сообщил РБК близкий к правительству источник.

Источник в аппарате правительства также рассказал изданию, что новые полномочия вице-премьеры будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова будет отвечать за Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко будет курировать за Центральный федеральный округ, Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

Куратором Уральского федерального округа станет Юрий Борисов, Александр Новак будет следить за Северным Кавказом, Марат Хуснуллин – за Южным федеральным округом, а Дмитрий Чернышенко будет контролировать Приволжский федеральный округ.

Как пояснили в правительстве, институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. Вице-премьеры будут отвечать, в частности, за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи.

О том, что подход к работе с территориями со стороны правительства изменится, сообщил во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин.

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