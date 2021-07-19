Нобелевский лауреат рассказал о шокирующих действиях США

Нобелевский лауреат Мухаммед эль-Барадеи рассказал о шокирующих действиях США. Об этом бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) написал в статье для Project Syndicate.

Эль-Барадеи отметил, что США, которые так гордятся своей любовью к свободе и справедливости, часто прибегают к гегемонистской и репрессивной внешней политике. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает ряд безжалостных диктаторов по всему миру, а также указал на ужасные войны в Ираке и Вьетнаме.

По его словам, разрыв между тем, как Штаты себя представляют, и их реальной внешней политикой усиливает неоднозначное восприятие США в арабском мире и других странах. Вашингтону необходим сдвиг в сторону более беспристрастного подхода к отношениями с другими государствами, резюмировал лауреат Нобелевской премии.

Ранее сообщалось, что США сделают борьбу с коррупцией ключевой задачей своей внешней политики в сфере национальной безопасности, уделяя особое внимание шифрованию и кибербезопасности. Согласно меморандуму, подписанному президентом США Джо Байденом, усилия американских федеральных агентств будут в большей степени направлены на коррупцию — в первую очередь речь идет о финансовых преступлениях.

