В США назвали худшего президента в истории страны. По данным исследования, проведенного каналом C-SPAN, одним из них стал Дональд Трамп, особенно низкую оценку заслужили его моральные и административные качества, передает РИА Новости.

В создании рейтинга участвовали 142 историка, специализирующихся на Соединенных Штатах. Трамп занял 41 место из 44, при этом Гровер Кливленд фигурирует в списке дважды, он был 22 и 24 главой американского государства. В лидерах оказался Авраам Линкольн, вместе с ним в первую тройку вошли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. В десятке лучших также фигурируют Джон Кеннеди, Рональд Рейган, а замыкает ее Барак Обама.

Президент Билл Клинтон занял 19 строчку, Джордж Буш-младший — 21, Ричард Никсон на 31 месте. Рейтинг составлялся по сумме баллов из десяти позиций, туда вошли в том числе моральные качества, административные и лидерские способности, успехи во внешней политике и экономике, дар убеждения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп нанес колоссальный ущерб международным отношениям страны .«Я только что, кстати вернулся из Европы (...) И вот итог. Я знаю, что вы все понимали, какой колоссальный ущерб международным связям нанес тот, кто сидел в этом кресле передо мной», — заявил Байден, имея в виду президентский пост.