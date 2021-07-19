Звезды массово полюбили одежду одного цвета и запустили новый тренд

Знаменитости и популярные модели начали массово носить одежду одного цвета и запустили новый модный тренд. На соответствующие фото в соцсетях обратили внимание в The Sun.

Сообщается, что звезды полюбили сниматься в желтых одеждах. Эксперт по цветовой психологии Анджела Райт (Angela Wright) отметила, что желтый символизирует оптимизм и новые начинания. Она предположила, что звезды начали чаще носить вещи данного цвета из-за теплой погоды и ослабления режима самоизоляции.

Так, телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян опубликовала в своем Instagram фото с распущенными волосами и в желтом комплекте бикини. Выбор в пользу купальника такого же цвета сделала и 63-летняя актриса Шэрон Стоун, она снялась у себя дома.

Американская певица Бейонсе поделилась снимком, на котором она запечатлена в облегающем мини-платье с оранжевыми и голубыми вставками. 35-летняя британская модель Поппи Делевинь появилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в желтом платье в пол.

50-летнюю британскую телеведущую Аманду Холден запечатлели на улицах Лондона в твидовом платье трендового оттенка. Американская певица, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала своим подписчикам в Instagram костюм, состоящий из топа и брюк ярко-желтого цвета.

Ранее в июле звезды массово полюбили белые рубашки и запустили тренд. Например, папарацци засняли американскую супермодель Кендалл Дженнер на улицах Нью-Йорка в белой футболке, оверсайз-рубашке, бежевых брюках свободного кроя и черных босоножках на невысоком каблуке.