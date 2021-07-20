Российские банки начали подключать карты «Мир» к Apple Pay

Пять крупных российских банков подтвердили подключение карт «Мир» к Apple Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В частности, одними из первых загрузить свои карты в iPhone смогут клиенты банков «Открытие» и Росбанка. К системе также подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Предоставление такой услуги также планируют в МКБ.

О том, что в мобильном приложении бесконтактной оплаты Apple Pay появится возможность привязывать карты российской платежной системы «Мир», сообщалось в феврале 2021 года. До сих пор бесконтактная оплата картой «Мир» была доступна только через мобильные устройства на базе операционной системы Android при помощи приложений Samsung Pay и Mir Pay.

