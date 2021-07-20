Британский писатель перенес операцию на сердце и потерял память

Житель Ливерпуля писатель Иэн Росс (Ian Ross) после операции на сердце пожаловался на потерю памяти, пишет Daily Mail.

Как уточнил сам мужчина, хирург предупреждал его о возможном ухудшении памяти сразу после операции по шунтированию сердца, но не говорил, что оно будет таким серьезным.

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В возрасте 60 лет у Росса появились проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его мучали боли в груди при ходьбе или подъеме по лестнице. После осмотра терапевта пациент был направлен на ангиограмму (рентген, который может обнаружить закупорку артерий). Мужчине сделали срочную операцию. «Хирург сказал, что мне повезло, так как я избежал сердечного приступа», — отметил Росс.

«Через три недели после выписки из больницы я, смущенный, стоял у кассы в M&S, забыв PIN-код, которым пользовался годами», — объяснил он. Затем Росс не вспомнил пароль от домофона и дважды мерз на улице, ожидая, что ему кто-то откроет дверь. Он не помнил имена друзей, а иногда шокировал близких тем, что принимал их за незнакомцев.

Однажды Росс наткнулся на книгу, в которой значилась его фамилия и удивился, когда издатель сказал ему, что это его произведение.

Писатель отметил: люди, перенесшие операцию на сердце, нередко страдают от проблем с памятью. «Они обычно проявляются сразу после того, как пациент пришел в сознание, и во время периода восстановления, который иногда может длиться несколько дней, а иногда и недель», — объяснил мужчина.

Потеря памяти, известная как послеоперационная когнитивная дисфункция, затрагивает значительное количество пожилых людей после любой формы хирургического вмешательства, добавил он. Однако эта проблема изучена недостаточно и остается острой.

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