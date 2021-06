Потерявший память на десять лет мужчина вспомнил все благодаря песне

Житель Лондона, Великобритания, потерял память на десять лет и внезапно вспомнил все после того, как услышал песню 1985 года. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 19 лет Томас Лидс попал под машину. Он сильно ударился головой и был госпитализирован с серьезной черепно-мозговой травмой.

Во время лечения врачи обнаружили у мужчины тромб в головном мозге и провели операцию по его удалению. После хирургического вмешательства Лидс потерял память. Он десять лет не узнавал собственную семью и не помнил ничего о своей жизни до ДТП.

У англичанина развилась прозопагнозия — потеря способности узнавать лица. Кроме того, у него началась эпилепсия. При помощи семьи Лидс пробовал возвращаться в когда-то значимые для него места, но ничего не помогало.

Недавно Лидс готовился праздновать свой 30-й день рождения и услышал песню 1985 года The Whole on the Moon группы Waterboys. Внезапно на мужчину нахлынули воспоминания о детстве и матери. Он быстро понял, что память начала возвращаться к нему благодаря песне.

«Все было восхитительным, таким большим и бесконечным. И я помню, — это глупо звучит, — как просто сидел в парке под деревьями», — рассказал он. С возвращением памяти Лидс стал более общительным и эмоциональным. Тем не менее, мужчине все еще нелегко узнавать лица других людей.

Теперь он создает новые воспоминания вместе со своей возлюбленной Софи (Sophie) и их двумя детьми, но признает, что иногда не узнает лица своих дочерей. Мужчина решил написать роман-сказку о том, как кто-то теряет память.

Ранее сообщалось, что 26-летний американец полностью потерял память из-за инфекции в головном мозге и заново учился ходить и говорить. У американца диагностировали аутоиммунный энцефалит — потенциально смертельное заболевание, которое вызывает отек мозга.