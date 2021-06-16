Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»

26-летний американец Уэсли Проссер (Wesley Prosser) полностью потерял память из-за инфекции в головном мозге и заново учился ходить и говорить. Об этом сообщает издание Lad Bible.

В 2017 году Проссер почувствовал недомогание, похожее на простуду. Он не придал большого значения повышенной температуре и головной боли. Однако состояние мужчины стремительно ухудшилось, он начал бредить и попал в больницу.

По словам пациента, он ничего не помнил, когда пришел в себя. «Я очнулся в больнице и почувствовал себя будто в теле новорожденного. Я ничего не помнил и никого не узнавал», — рассказал мужчина.

У американца диагностировали аутоиммунный энцефалит — потенциально смертельное заболевание, которое вызывает отек мозга. Болезнь отразилась на всем организме Проссера — он полностью потерял память и разучился говорить и ходить.

Последние четыре года мужчина проходит реабилитацию для восстановления утерянных функций организма. Терапия приносит результаты — теперь Проссер может передвигаться без посторонней помощи.

«Многие люди, которых я считал близкими и друзьями ушли из моей жизни после случившегося. Теперь у меня меньше друзей, зато рядом остались только те, кому я действительно важен», — отметил он.

В 2020 году Проссер обручился со своей возлюбленной Гризельдой, пара планирует пожениться в июле.

Ранее сообщалось, что женщина внезапно напрочь забыла адрес и дату рождения из-за опухоли мозга. В один день англичанка проснулась и поняла, что ее мозг начал работать по-другому.