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В Крыму оценили обещание Порошенко вернуть полуостров в течение года

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Фото: РИА Новости

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фик оценил обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко вернуть полуостров в течение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фикса, данное заявление — «вранье без зазрения совести».

«Но как говаривал Жеглов в известном кинофильме, "дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова". Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым», — заявил он.

Фикс также считает, что высказывание Порошенко может быть связано с возможными досрочными выборами на Украине.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю исламского праздника Курбан-байрам. По его словам, уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае. Порошенко также считает, что украинцы смогут «одолеть агрессора» совместными усилиями и вернуть Крым в состав Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Результаты отказались признавать Украина, страны Евросоюза и США, считая воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Москва отвергает обвинения, настаивая, что процедура соответствовала нормам международного права.

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