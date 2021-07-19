В России оценили предсказание о тяжелых временах на Украине

Россия не допустит, чтобы Крым использовался как плацдарм для борьбы за влияние. Таким образом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Ленте.ру» слова депутата Верховной Рады Рената Кузьмина, предрекшего Украине тяжелые времена.

Кузьмин на странице в Facebook предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

Парламентарий отметил три основных аспекта, о которых говорил российский лидер и которые власти оставили без внимания. Во-первых, Путин писал, что годы создания Украины в ее нынешних границах — с 1917 по 1954, когда стране «нарезали» территории, ранее ей не принадлежавшие и оставшиеся за ней после выхода из СССР: Крым, Херсонская область, Донбасс, Николаев, Одесса.

Во-вторых, Кузьмин выделил заявление о превращении Украины в проект «анти-Россия» после государственного переворота в 2014 году, который спровоцировал ущемление прав населения, придерживающегося общих для двух народов культурных, языковых и религиозных ценностей. Третье — это слова Путина о недопущении насильственной «украинизации» русскоговорящего населения, которая может привести к утрате государственности.

«Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена», — заключил депутат Рады.

Джабаров: Если Украина хочет быть наконечником антироссийского копья, для нее это станет смертоносным

Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что в первую очередь статья президента России была обращена к простым украинцам. По его мнению, главной целью этой публикации стало объяснение российской позиции по Крыму для мирового сообщества.

«К сожалению, на Украине упростили все тезисы нашего президента до позиции "Россия претендует на украинские земли". Это вообще не так. Главное здесь то, что мы не дадим реализоваться проекту "анти-Россия" на Украине. Крым — это земли, которые исторически принадлежали России, там исторически проживали русские люди, наши единоверцы. Мы не допустим, чтобы эта территория использовалась как плацдарм для борьбы за влияние», — подчеркнул Джабаров

Он согласился с Кузьминым в том, что Украину действительно ждут тяжелые времена, если Киев не поймет, что его используют. «Если Украина хочет быть наконечником, по сути, антироссийского копья, для нее это станет смертоносным. Надеюсь, рано или поздно на Украине это поймут», — резюмировал зампред профильного комитета Совета Федерации.

Он отметил, что речь идет не о какой-то интервенции извне, а о том, что Украина сама по себе должна понять, что она с таким подходом катится в пропасть.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.