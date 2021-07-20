20-летняя Дочь Джуда Лоу показала тело на новых фото в бикини

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась новыми фотографиями в купальнике и взволновала поклонников. Серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 20-летняя манекенщица демонстрирует свое тело в фиолетовом бикини, позируя возле мотоцикла. Ее образ дополнили бирюзовая мини-юбка из сетчатого трикотажа, широкий золотистый ремень, солнцезащитные очки, а также серьги, кольца и браслеты. Известно, что на данный момент Лоу отдыхает в Каннах.

Публикация набрала больше 47 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Совершенство», «Вы только посмотрите на нее! Красотка», «Самая горячая», «Сочетание цветов на новом уровне!», «Идеальная прическа для леди», «Мне нравится бикини», — комментировали они.

Ранее в июле Айрис Лоу побрилась налысо и снялась для Vogue. 20-летняя дочь известного актера поделилась видео, на котором продемонстрировала, как парикмахер сбривает ее волосы машинкой. После этого модель снялась в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета.