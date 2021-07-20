Звезда сериала «Бригада» рассказал о потере своей семьи

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев рассказал, как потерял всех своих близких родственников. Он поделился этим в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», запись которого доступна на YouTube.

В ходе передачи звезда сериала «Бригада» вспомнил, что его 12-летняя сестра Анастасия скончалась в конце 90-х от рака крови. Отец семьи не смог пережить смерть дочери, винил в этом себя. Позже он пристрастился к алкоголю и совершил суицид. Мать Дюжева также не вынесла утраты и рано ушла из жизни: у нее не выдержало сердце.

Сам актер после смерти младшей сестры побрился налысо. В тот момент, по словам Дюжева, ему «надо чего-то лишиться, чтобы выжить». Он признался, что тогда от сильного стресса у него что-то случилось с мышцами шеи, из-за чего он не мог повернуть голову.

43-летний Дюжев подчеркнул, что в то тяжелое время он нашел утешение в религии. Он вспомнил, что после того, как отец совершил самоубийство, он даже хотел уйти в монастырь. Актер также сказал, что многие люди говорили ему про злой рок и предрекали скорую смерть, однако Дюжев воспринял это как знак того, что нужно еще многое успеть в жизни.