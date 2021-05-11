Звезда «Бригады» раскритиковал проведение парада Победы

Российский актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада», раскритиковал проведение торжественного парада Победы 9 мая. Об этом он порассуждал в видео, опубликованном в Telegram-канале «ыыху Москвы».

«Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», — сказал Майков.

Он предложил проводить День Победы скромно, вспоминая о тяготах, потерях и ужасах Великой Отечественной. Артист подчеркнул, что нужно перестать «пукать вверх народными деньгами», расходуя средства на организацию парада, а также призвал подумать о том, что война — хороший урок для человечества.

В июне прошлого года, Павел Майков прокомментировал ситуацию вокруг актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Тогда звезда «Бригады» призвал «отстать» от заслуженного артиста России.