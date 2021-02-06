Друг умершего актера из «Бригады» раскрыл его тайну

Друг звезды сериала «Бригада» Виталия Альшанского певец и композитор Дмитрий Дунаев раскрыл тайну актера в беседе с Пятым каналом.

По его словам, артист проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник. «Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — рассказал Дунаев. Он добавил, что от уколов актер испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет.

Композитор также отметил, что Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал.

Виталий Альшанский скончался в возрасте 52 лет в своей квартире в Москве в четверг, 4 февраля. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть. Он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бумер», «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Диверсант» и «Бригада». Артист также был одним из режиссеров «Молодежки».