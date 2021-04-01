Осужденный на восемь лет за спайс актер из «Бригады» вышел на свободу

Снимавшийся в сериале «Бригада» непрофессиональный актер, бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Отмечается, что заключенный был освобожден в связи с болезнью в соответствии со статьей 81 УК РФ. Он находился в больнице для осужденных в Рязанской области.

Гуменецкий был осужден на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии в 2016 году. Его задержали годом ранее. Тогда сообщалось, что найденного у мужчины концентрата достаточно для изготовления семи тонн наркотиков. Следствие установило, что Гуменецкий не являлся звеном в цепи наркоторговцев, а лишь хранил у себя наркотические вещества без цели продажи.

До ареста Гуменецкий служил в спецназе Внутренних войск в звании майора. Он исполнил роль охранника Саши Белого в сериале «Бригада», а также появился в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури».