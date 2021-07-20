В Минприроде оценили риск дефицита товаров

Дефицита товаров в магазинах из-за реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не будет, заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Там отказались верить опубликованным в СМИ утверждениям о том, что из-за реформы обращения с отходами могут возникнуть риски для торговли.

«Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — подчеркнули в правительственном органе. Там объяснили, что ответственность за утилизацию товаров и упаковки предусмотрена уже более четырех лет.

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20 июля РБК написал, что, по мнению Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), законопроект Минприроды, связанный с требованиями в этом отношении, грозит проблемами. Новые правила, считают в организации, могут привести к уходу торговли в серую зону, а это, «с большой долей вероятности», приведет к пустым полкам в магазинах.

Реформа РОП, идущая в России, предполагает создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых в реестре нет. Ретейлеры же не понимают, как будет собираться информация для реестра. По их мнению, если продажу товаров, сведений о которых туда не поступило, запретят, то сложившаяся система легального товарооборота будет разрушена.

