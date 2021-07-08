В российском правительстве разгорелся конфликт из-за бюджета

Внутри российского правительства возникли противоречия, вызванные инициативой Министерства природных ресурсов и экологии по созданию фонда расширенной ответственности производителя (РОП), куда должны поступать деньги от экосбора, пишет РБК. Речь идет о средствах, которые платят производители и экспортеры товаров и упаковки для их утилизации.
Конфликт разгорелся потому, что Министерство экономического развития увидело в идее угрозу уменьшения доходов федерального бюджета. Заместитель главы ведомства Илья Торосов 6 июля направил в адрес Минприроды письмо, в котором возразил против планов по поводу фонда РОП.
Концепция расширенной ответственности производителей была принята правительством в конце 2020 года и предполагает полную утилизацию упаковки и постепенный рост норматива утилизации товаров или уплату экосбора к началу следующего года. Оператором РОП сейчас выступает Росприроднадзор. Но Минприроды подготовило поправки в законодательство, по которым должен быть создан фонд РОП, а его оператором должна стать публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО).
Торосов в своем письме указывает сразу на несколько замечаний к инициативе Минприроды. Во-первых, в Минэкономразвития считают, что уплата экосбора напрямую в фонд РОП приведет к уменьшению доходов бюджета. Во-вторых, для создания фонда РОП и изменения порядка взимания сбора придется вносить поправки в Бюджетный кодекс.
Также в письме отмечается, что наделять некоммерческую организацию, РЭО, полномочиями по расходованию средств экосбора нецелесообразно. Помимо этого, инициатива Минприроды предполагает, что денежные средства в фонде РОП нельзя взыскать по обязательствам РЭО, но из закона о публично-правовых компаниях следует, что это возможно, пишет Торосов.
Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует экологию, сказала, что изменения в законодательстве должны соответствовать концепции РОП, которую утвердят после обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами и бизнесом. Однако она отказалась комментировать сами поправки до их принятия. В пресс-службе Минприроды, в свою очередь, заявили, что сейчас дорабатывают законопроект с коллегами из РЭО и потом снова направят его на согласование.
При этом некоторые компании уже ищут способы уйти от уплаты экосбора, которая предусматривается концепцией РОП. В июне ассоциация «РусПро», объединяющая иностранных производителей продуктов питания и напитков, решила заняться организацией раздельного сбора отходов, рассчитывая, что благодаря этому предприятия освободят от части соответствующих выплат пропорционально объему собранного вторсырья.