Стоматолог предупредил о смертельной опасности кариеса

Кариес может грозить смертельно опасными болезнями, вплоть до онкологических. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко.

Он объяснил, что в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму, и иммунитет бросает на нее все силы. В этом случае организм остается беззащитным перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.

Помимо онкозаболеваний, гнилые зубы могут привести к бактериальному эндокардиту, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей, предупредил эксперт.

Ранее врач-колопроктолог больницы №9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый назвал способ вычислить рак кишечника до симптомов самостоятельно. По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов.

16 июля британские медики перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы. Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки. Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов. Постоянная жажда и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20 процентов пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.