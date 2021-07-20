Россия
 
Последние новости
В Крыму оценили обещание Порошенко вернуть полуостров в течение года
Съемки приквела «Игры Престолов» приостановили из-за коронавируса
В СКР опровергли информацию об отрезавшей дочери пальцы матери
Испытания С-500 показали на видео
Россиянин уволился и с угрозами потребовал от коллег миллион рублей 
Российская гандболистка описала «скромные условия» в олимпийской деревне в Токио
Российский врач рассказал о бесконечности постковидного синдрома
В популярном мессенджере обнаружили опасные уязвимости
Купленные Украиной у Турции против России Bayraktar TB2 оказались «продвинутыми»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде отреагировали на заявление Порошенко за год отобрать Крым

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко за год отобрать Крым у России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 июля.

«Он известный фантазер и доказывал это регулярно — и в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании», — сказал сенатор.

По его словам, жители полуострова уже определились со своим статусом в марте 2014 года, а подобные заявления украинских политиков гроша ломаного не стоят.

Ранее Петр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю исламского праздника Курбан-байрам заявил, что через год «коренной крымско-татарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал заявление Петра Порошенко «враньем без зазрения совести». Он также предположил, что слова бывшего президента связаны с досрочными выборами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму оценили обещание Порошенко вернуть полуостров в течение года
Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года