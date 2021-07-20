В Совфеде отреагировали на заявление Порошенко за год отобрать Крым

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко за год отобрать Крым у России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 июля.

«Он известный фантазер и доказывал это регулярно — и в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании», — сказал сенатор.

По его словам, жители полуострова уже определились со своим статусом в марте 2014 года, а подобные заявления украинских политиков гроша ломаного не стоят.

Ранее Петр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю исламского праздника Курбан-байрам заявил, что через год «коренной крымско-татарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал заявление Петра Порошенко «враньем без зазрения совести». Он также предположил, что слова бывшего президента связаны с досрочными выборами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.