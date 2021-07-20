Опальный миллиардер из США рассказал подробности жизни с российской моделью

Опальный миллиардер из США, основатель инвестфонда Apollo Global Management Леон Блэк, обвиненный в изнасиловании и домогательствах к российской модели Гузели Ганиевой, рассказал подробности жизни с ней, пишет Financial Times со ссылкой на адвокатов финансиста.

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Ганиева подала судебный иск против Блэка в июне. В нем утверждается, что известный инвестор с момента знакомства в 2008 году совершал по отношению к ней садистские действия сексуального характера. После этого на протяжении нескольких лет россиянка подвергалась унижениям и запугиваниям.

После сообщений о подаче иска Блэк назвал отраженную в нем информацию ложной и заявил в ответ, что Ганиева сама вымогала у него деньги, шантажируя раскрытием чувствительных для него сведений.

Однако до сих пор суть таких сведений не разглашалась. Теперь адвокаты Блэка заявили, что во время отношений с финансистом Ганиева регулярно получала дорогие подарки, требовала оплачивать дорогостоящую аренду квартиры в Нью-Йорке, путешествия и расходы на автомобиль. Совокупная стоимость подарков от Блэка составляла несколько миллионов долларов, заявила защита инвестора.

Также адвокаты утверждают, что Блэк и Ганиева встречались с 2008 по 2014 год лишь эпизодически и по взаимной договоренности. Так происходило и в те разы, когда финансист, по заявлению Ганиевой, якобы применял к ней насилие.