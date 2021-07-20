В сеть попали данные о 7,8 миллионах транзакций пользователей SMS-activate

В сеть попали данные о 7,8 миллионах транзакций, совершенных пользователями сервиса верификации SMS-activate. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что база с информацией на 89 миллионов строк распространяется в Telegram. В ней содержатся частичные номера карт клиентов, сроки их действия, а также банки-эмитенты. В банках подтвердили подлинность утечки. Однако там утверждают, что с этими данными злоумышленники не могут проводить несанкционированные операции.

Как предположил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, утечка могла произойти из-за того, что лог-файл лежал в открытом доступе среди другой информации сайта и был доступен по прямой ссылке. Другой собеседник отметил, что целью злоумышленников может быть заражение устройств пользователей вирусом, похищающим данные или совершающим небольшие платежи без их ведома.

Ранее в июле в сети на популярном англоязычном форуме выставили на продажу личные данные сотрудников и пациентов одной из российских клиник. Киберпреступник собирал данные в течение нескольких месяцев.