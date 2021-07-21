Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров посоветовал гражданам не ждать распада России. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Выпуск доступен на YouTube.

Политик отметил, что такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям. «Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется», — сказал он.

Азаров призвал украинских политиков думать о том, как «самим не распасться», заявив, что страна может развиваться лишь вместе с Россией. «При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <...> На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», — добавил он.

Политик назвал причиной конфликта между странами госпереворот и приход к власти руководства, превращающее Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в результате вредит самому Киеву.

Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение избавиться от монумента в память о дружбе Киева и Москвы. Памятник демонтируют в течение 30 дней. За его снос проголосовали все фракции совета, кроме партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Монумент установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе Киева, который ранее назывался Московским.