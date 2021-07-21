Россияне побили семилетний рекорд по числу разводов

В России за первые пять месяцев 2021 года развелись более 251 тысячи супружеских пар — это семилетний рекорд. Такие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Результаты исследования компании поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным исследования, количество разводов в России с января по май 2021 года возросло на 44 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост коснулся всех регионов страны.

Больше всего разводы участились в Ингушетии (их стало больше в 3,5 раза), Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза). Москва по динамике расторжения браков заняла пятнадцатое место — число желающих развестись увеличилось на 63 процента.

Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской (увеличилось на 15 процентов), Воронежской (на 19 процентов) и Калининградской областях (на 19 процентов), а также в Хакасии (на 20 процентов) и Ненецком автономном округе (на 23 процента).

Президент компании Елена Трубникова отметила, что последние десять лет разрыв между браками и разводами уменьшается. Если в 2012 году браков было на 31 процентов больше, чем разводов, то сейчас разница сократилась до шести процентов.

Ранее в Росстате сообщили, что в России выросло количество разводов после самоизоляции. В июне 2020 года в стране зафиксировали 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели, но почти соответствует июню 2019 года.