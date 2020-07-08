Раскрыто отношение россиян к неравным бракам

Наиболее позитивно россияне относятся к таким бракам, когда один из партнеров из другого населенного пункта, а также к бракам с разным уровнем дохода у супругов и разным культурным уровнем. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 8 июля.

Согласно результатам опроса, к тем бракам, когда один супруг — из города, а другой — из сельской местности, одобрительно относятся 32 процента опрошенных. Еще 62 процента отреагировали бы нейтрально, если бы их родственник пожелал вступить в такой брак. К бракам между людьми из разных стран россияне относятся хуже (19 процентов одобряют и 22 — не одобряют).

Кроме того, согласно исследованию, за последние десять лет улучшилось отношение россиян к браку между людьми с разным вероисповеданием. Так, если в 2010 году его не одобряли почти половина опрошенных (48 процентов), то в этом году негативное отношение выразили только 30 процентов респондентов. Большинство россиян отнеслись к такому браку нейтрально (51 процент).

Отношение россиян к бракам с разным уровнем дохода у супругов, а также с разным культурным уровнем и профессиональным статусом в основном нейтральное (68, 60 и 65 процентов соответственно). Более категорично респонденты отнеслись к идее брака между людьми с большой разницей в возрасте — ее не одобрили 36 процентов опрошенных.

Опрос был проведен 5 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее стало известно, что в апреле 2020 года, в период самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавируса, в России было заключено почти 34 тысячи браков. При этом разводов зарегистрировано значительно меньше — 13,8 тысячи, выяснили специалисты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. Согласно результатам исследования компании, количество браков в апреле снизилось на 40,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число разводов сократилось на 74,4 процента.

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