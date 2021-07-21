«Чемпионат» вошел в число главных спортивных сайтов мира

«Чемпионат» вошел в число главных спортивных порталов мира. Соответствующие данные опубликованы на сайте израильской аналитической компании SimilarWeb.

Согласно данным за июнь текущего года, «Чемпионат» впервые в истории российских медиа оказался в списке наиболее популярных медиа в своей тематике и занял четвертую позицию.

Его опережают лишь американский ESPN, а также испанские Marca и AS. Позади при этом остались французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports, американский NBS Sports, главный портал Китая Hupu.com и американский Yahoo! Sports.

По словам директора по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющего директора «Чемпионата» Антона Сучкова, 45,8 миллиона уникальных посетителей — абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. «За этой цифрой колоссальная, каждодневная работа всей команды, терпение наших близких и огромная любовь к спорту наших пользователей», — пояснил он.

Сучков добавил, что в ближайшем будущем «Чемпионат» ждет масштабная трансформация, которая определит развитие портала в ближайшие пять-семь лет.

«Чемпионат» входит структуру холдинга Rambler Group. Там регулярно публикуются новости, результаты матчей, интервью и аналитические материалы, а также ведутся онлайн-трансляции, размещаются фото- и видеоматериалы.