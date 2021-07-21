Российский депутат назвал причину популярности цирков с животными

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал причину популярности цирков с животными в России. По его мнению, спрос рождает предложение, и они будут работать, пока туда будут ходить посетители. Слова депутата приводит «Говорит Москва».

«Зайдите на сайт любого цирка, посмотрите билеты, вы их не купите сейчас. Потому что они раскуплены. Давайте мы себе дадим ответ на вопрос, кто туда идет. Это гуманоиды ведут своих детей, рептилоиды пошли просвещаться, как у нас, млекопитающих, тут все устроено, что ли? Это наши люди, наши соседи, наши дети. Спрос рождает предложение», — сказал Бурматов.

Он также напомнил, что мэры по закону имеют право запретить цирки с животными в своих городах.

Ранее стало известно, что в городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время выступления. Артисты при этом не стали останавливать выступление, а зрители остались сидеть своих на местах.