Россия
 
Последние новости
Устроивший массовый расстрел в казанской школе признан невменяемым
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
Выбрана столица Олимпийских игр 2032 года
Женщины раскрыли способы не потеть в области декольте
Международные компании столкнулись с проблемами из-за экономных россиян
Срок полномочий президента Белоруссии ограничат
Названа цена самой дешевой квартиры у моря в Испании
Сноуден оценил возможность взломать американские телефоны
Прилавки в московских супермаркетах опустели 
Глава Крыма прокомментировал планы закрыть турсезон на полуострове
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский депутат назвал причину популярности цирков с животными

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал причину популярности цирков с животными в России. По его мнению, спрос рождает предложение, и они будут работать, пока туда будут ходить посетители. Слова депутата приводит «Говорит Москва».

«Зайдите на сайт любого цирка, посмотрите билеты, вы их не купите сейчас. Потому что они раскуплены. Давайте мы себе дадим ответ на вопрос, кто туда идет. Это гуманоиды ведут своих детей, рептилоиды пошли просвещаться, как у нас, млекопитающих, тут все устроено, что ли? Это наши люди, наши соседи, наши дети. Спрос рождает предложение», — сказал Бурматов.

Он также напомнил, что мэры по закону имеют право запретить цирки с животными в своих городах.

Ранее стало известно, что в городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время выступления. Артисты при этом не стали останавливать выступление, а зрители остались сидеть своих на местах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нападение медведя на российских дрессировщиков в цирке сняли на видео
Путин поручил ввести учет домашних и бездомных животных
В Госдуме предложили штрафы за выброшенных на улицу животных