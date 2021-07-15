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В Госдуме предложили штрафы за выброшенных на улицу животных

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Бурматов и Крашенинников предложили штрафы за нарушение правил содержания животных

В России предложили ввести штрафы до 200 тысяч рублей за выброшенных животных. Такой законопроект внесли в Госдуму глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом пишет Znak.

Согласно тексту законопроекта, предполагается введение штрафов до 200 тысяч рублей за нарушение правил содержания животных в цирках, в приютах — до 50 тысяч рублей. За жесткое обращение с питомцами — до 100 тысяч рублей, а тем, кто выбрасывает животных на улицу, до 30 тысяч.

Также штрафовать предлагают тех, кто заводит животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В таком случае предусмотрен штраф на сумму до 150 тысяч рублей. Изменения коснутся и фотографов, которые предлагают за деньги сфотографироваться с животными.

«Раньше бороться с такими фотографами, которых часто можно увидеть на набережных в туристических городах, было практически невозможно. Сейчас мы этот механизм создали», — сказал один из авторов законопроекта Бурматов.

Ранее сообщалось, что законодательное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, обязывающий россиян регистрировать и чипировать своих домашних питомцев для их учета и идентификации. Авторы законопроекта уверены, что принятие инициативы позволит решить вопросы, связанные с поиском пропавших домашних животных.

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