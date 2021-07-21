20-летняя дочь Джуда Лоу снялась в бикини на яхте и взволновала фанатов

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась новыми фотографиями и видео в купальнике и взволновала поклонников. Серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 20-летняя манекенщица позирует на яхте во время отдыха в Каннах. Ее запечатлели на борту и в воде в трикотажном бикини бело-коричневой расцветки. Ее образ дополнили множество аксессуаров: солнцезащитные очки, браслеты, серьги, кольца и цепочка на талии. Публикация набрала почти 50 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Айрис, ты — девушка моей мечты», «Ты просто потрясающая», «Очень горячо!», «Ты безумно красивая, остановись сейчас же!», «Ты просто великолепна, мне нравятся эти снимки», — восхищались подписчики.

В июле Айрис Лоу уже делилась фото в бикини. Она снялась в фиолетовом комплекте, позируя возле мотоцикла. Ее образ дополнили бирюзовая мини-юбка из сетчатого трикотажа и широкий золотистый ремень.